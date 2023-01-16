Известный краевед Сергей Саначин презентует в Нацбиблиотеке РТ новую книгу о Казани

17 января в Национальной библиотеке Татарстана состоится презентация книги «Исследование по истории Казанского края» архитектора и краеведа Сергея Саначина.

Новый труд включает статьи, подводящие итог исследованиям автора, касающимся региональной истории. Причем в книгу вошли не только статьи, раскрывающие новые страницы из истории Казани, но и отражающие взгляд самого специалиста на полемичные либо «бесспорные» аспекты истории.

«В ряде статей, содержащих старинные снимки и рисунки Казани, автор дает свои атрибуции и

трактовки изображенного на них. В других — знакомит с забытыми заметными персонами своего

времени», — отмечается в сообщении.

Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию, вход бесплатный.

Мероприятие пройдет с 17.00 до 19.00.