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Ру Тат
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Культура
16 января 2023  05:23

Известный краевед Сергей Саначин презентует в Нацбиблиотеке РТ новую книгу о Казани

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17 января в Национальной библиотеке Татарстана состоится презентация книги «Исследование по истории Казанского края» архитектора и краеведа Сергея Саначина. 

Новый труд включает статьи, подводящие итог исследованиям автора, касающимся региональной истории. Причем в книгу вошли не только статьи, раскрывающие новые страницы из истории Казани, но и отражающие взгляд самого специалиста на полемичные либо «бесспорные» аспекты истории.

«В ряде статей, содержащих старинные снимки и рисунки Казани, автор дает свои атрибуции и
трактовки изображенного на них. В других — знакомит с забытыми заметными персонами своего
времени», — отмечается в сообщении.

Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию, вход бесплатный.
Мероприятие пройдет с 17.00 до 19.00.

#Сергей Саначин #презентация
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