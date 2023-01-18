Известный краевед Сергей Саначин презентовал новую книгу об истории Казанского края

Накануне в Национальной библиотеке Татарстана архитектор и краевед Сергей Саначин представил вторую книгу «Исследования по истории Казанского края». Издание включает более 12 очерков, в которых автор рассказал о корифеях архитектуры Казани, а также отразил неизвестные страницы из жизни старинного города.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Я не являюсь преподавателем в школе или лектором в университете, не веду экскурсии по городу. Я называю себя исследователем местной истории. Как и многие другие, я влюбился в Казань и стал изучать карты города, а от них я перешел к ее богатой истории. Во время изучения Казани, я увидел, что многие источники разнятся. Более того, многие официальные данные, в том числе мемориальные таблички – нам врут», – заметил Саначин.

Так, автор книги привел в пример памятный знак, расположенный на углу зданий Галиаскара Камала и Габдуллы Тукая, который гласит о том, что в 1833 году здесь останавливался сам Александр Пушкин. Изучая множественные исторические материалы, Сергей Саначин пришел к выводу, что в этом доме великого поэта не было. В Казани Пушкин останавливался у четы Боратынских, а также на улице Карла Маркса, 59.

«На улице Рахматуллина висит вывеска „Гостиница Дворянского собрания“, но и ее там никогда не было – постояльцев принимали в одном из корпусов. Источники постоянно разнятся – поэтому надо доверять первоисточникам», – подчеркнул Саначин.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Книга состоит из нескольких очерков, которые охватывают события от XVI до XXI. При этом, темы выстроены в хронологической последовательности. Книга расскажет о том, каким был Казанский Богородицкий девичий монастырь в XVI веке, о деревянных острогах и знаменитой Спасской башне в XVII веке и раскроет секрет нахождения первой азиатской типографии. Особое место в издании занимают очерки о личностях эпохи.

«Есть уникальное достояние нашего государства — энциклопедия XVI века, лицевой летописный свод. Его десятый том называется „Царственная книга“ – это выдающееся произведение исторической литературы. Удивительно, что на многих иллюстрациях почти нет изображений казанского хана Едигера, правящего в те годы, однако есть более семи изображений с Кул Шарифом. Например, он с саблей в шапке отражает натиск при взятии Казани или ему передают грамоту от Ивана Грозного. Это говорит о том, что он занимал высокую должность, и я пришел к выводу, что Кул Шариф и был главой казанской юрты в то время», – поделился автор книги.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Также Саначин рассказал об идентичности казанского и астраханского Кремлей. Схожесть внешнего убранства сооружений архитектор объяснил тем, что «визитные карточки» двух городов строили родные братья – Вильяминовы. Презентация книги сопровождалась показом уникальных исторических фотографий, чертежей и карт города. Так, посетители увидели дореволюционную Баумана, детализированный макет старинного Свияжска, архитектурную родословную башни Сююмбике и фасады Казанского Богородицкого монастыря.