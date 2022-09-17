Известный коллекционер российского вещевого фольклора Владимир Архипов выступит в Казани

Российский художник, коллекционер, известный как собиратель «самодельных» предметов и в частности коллекции российского вещевого фольклора (самодельных пробок для ванны, вил, черпаков…) Владимир Архипов приедет в Казань и проведет встречу-лекцию о современном бытовом или, как еще его называют, маргинальном искусстве. Визит исследователя искусства из подручных предметов анонсировала заведующая Галереей современного искусства Музея ИЗО РТ Алия Якупова на вернисаже выставки «Эстетика бриколажа. Безымянное искусство».

Микровыставка, открывшаяся в небольшом остекленном зале первого этажа галереи, — лишь малая часть большого проекта, который в течение летних месяцев экспонировался во Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства в Москве. Владимир Архипов — один из его соавторов, а Музей ИЗО РТ — партнер этой инициативы, которая была реализована на грант федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». В Казани Владимир Архипов порассуждает вместе со слушателями лекции о том, искусство ли это вообще — бытовая предметная самодеятельность.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Среди экспонатов, «делегированных» в Казань, сувениры из металлических пробок от бутылок, знакомые многим по советскому детству шкатулки из открыток, самодельные альбомы, ручки, перстни, предметы одежды советского периода и созданные уже позже самими коллекционерами, а также, например, кукольный гарнитур (диван и кресла), созданные на основе железных бутылок от пива.

«Уже чуть ли не столетие говорят об этом искусстве. Это культура, принадлежащая широкой среде: вы создаете ее сами, своими же руками. И иногда из искусства низкого она вполне может подняться до искусства высокого — искусства бриколажа, когда из простых вещей создаются действительно объекты, предметы искусства. Одно из направлений — это, например, ЖКХ-арт, когда, думаю, вы все видели, из шин, ведер умельцы создают во дворах домов, детских садов уютные уголки для отдыха, уличных игр и прогулок», — отметила сотрудник Музея ИЗО РТ Дина Ахметова.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Помимо предметов из коллекции Владимира Архипова, на выставке представлены «необычные вещи» из коллекции одного из главных специалистов по материальной культуре современности новейшего времени Александра Петлюры, а также тематические фотографии победителей конкурса «Русское маргинальное». На них как раз можно видеть крупные объекты бытового искусства России в городской среде — целые дома, на вкус энтузиастов преображенные подручными средствами в своеобразные арт-объекты.

Увидеть выставку «Эстетика бриколажа. Безымянное искусство» в Галерее современного искусства Музея ИЗО РТ можно совершенно бесплатно до 30 октября — грантовый проект свободно доступен для всех желающих. Встреча-лекция с Владимиром Архиповым состоится 25 октября, время и условия ее посещения музей просит уточнить в кассе и на сайте ГМИИ РТ ближе к дате.