Культура 11 декабря 2025 13:14

Известный индийский актер Митхун Чакраборти поблагодарил Путина и Симоньян за RT India

Индийский актер Митхун Чакраборти, известный по фильму «Танцор диско», выразил благодарность Президенту России Владимиру Путину и главному редактору RT Маргарите Симоньян за запуск телеканала RT India. Об этом сообщает RT.

Кроме того, актер направил слова приветствия всем россиянам, подчеркнув свое теплое отношение к стране.

«Шлю свою любовь всем россиянам. И от всей Индии тоже. Джимми, Джимми, ача, ача!» – сказал Чакраборти в обращении к российской аудитории.

