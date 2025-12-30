Известный британский боксер попал в смертелньое ДТП

Британский боксер-тяжеловес нигерийского происхождения Энтони Джошуа попал в смертельное дорожно-транспортное происшествие в Нигерии. Авария, в которой погибли два человека, произошла 29 декабря на автомагистрали Лагос-Ибадан.

По предварительным данным Федеральной службы безопасности дорожного движения, автомобиль Lexus, в котором находился спортсмен, двигался с превышением скорости. При совершении обгона водитель потерял управление, в результате чего автомобиль врезался в стоящий на обочине грузовик.

Сам боксер, недавно одержавший победу над Джейком Полом, отделался незначительными травмами и выжил, будучи пассажиром. Жертвами аварии стали его близкие соратники — личный тренер Кевин Латиф Айоделе и тренер по физической подготовке Сина Гами. Оба скончались на месте происшествия.

Факт гибели тренеров в ДТП подтвердил президент Нигерии Бола Ахмед Тинубу, выразивший соболезнования семьям спортсменов.