На главную ТИ-Спорт 12 сентября 2025 16:29

Известный болельщик «Ак Барса» значится в числе погибших перевернувшегося катера

Фото: ak-bars.ru

Известный болельщик казанского «Ак Барса» Антон Агафонов находится в числе погибших перевернувшегося катера недалеко от поселка Васильево Зеленодольского района.

В настоящий момент продолжаются поиски людей с затонувшего катера. В том числе подключилась прокуратура для обстоятельного выяснения произошедшего. По предварительным данным на борту было шесть человек.

Антон Агафонов врач-стоматолог. Он являлся болельщиком «Ак Барса» и не пропускал ни одного домашнего матча с 1989 года, когда команда еще называлась СК им. Урицкого.

Все, кто регулярно посещали матчи с участием казанской команды, запомнили его по необычной и яркой манере боления.

