Известный блогер предложила создать в Казани современный парк аттракционов

Известная блогер Русина Семененко («Казань интересная») раскритиковала на своей странице в социальной сети Instagram парк аттракционов «Кырлай» и обратила внимание на то, что столице Татарстана не хватает современного парка аттракционов.

Блогер заметила, что у нее самой с парком «Кырлай» начала 2000-х годов связаны «самые трепетные воспоминания», но сейчас это место кажется застрявшим в том давно ушедшем времени.

Семененко назвала аттракционы «Кырлая» «древнегреческими», упомянув, что сама каталась на них в бурной юности. По ее мнению, чертово колесо «морально устарело», на карусели для маленьких детей «без слез не взглянешь», а комната страха «страшна не только внутри, но и снаружи тоже, благодаря своей ветхости»,

«Неужели никто не хочет видеть классный парк аттракционов, Диснейленд казанский, в нашем городе?» — задала блогер риторический вопрос в опубликованном ею видео и поинтересовалась мнением подписчиков.

Аудитория поддержала пафос Семененко. «<…> такое всё старое, вообще печально», «Как детские заброшенные лагеря отдыха[,] такое ощущение. И ведь реально страшно туда ходить. <…> Хотим новый парк. Казань достойна лучшего!» — написали подписчики.