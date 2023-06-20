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Известный блогер подарил 85-летнему пенсионеру из Нижнекамска электрическую коляску
Сегодня на встречу с нижнекамцами приехал известный блогер Рустам Набиев. Цель его визита — подарить коляску на электроприводе 85-летнему нижнекамцу Фаязу Кашапову, потерявшему ноги после перенесенной короновирусной инфекции.
Пенсионеру ампутировали ногу более года назад, и все это время он передвигался на старом инвалидном кресле. О сложностях Фаяза абый сняли ролик местные блогеры. Пользователей интернета поразил его оптимизм.
«В какой-то степени, наверное, я в нем себя увидел, он такой же как я, только он старше. Не знаю, душа потянулась ему помочь, я не стал откладывать это в долгий ящик», – говорит Рустам Набиев.
«Это очень хорошая коляска, спасибо Рустаму за подарок», – сказал Фаяз Кашапов.
По случаю приезда Рустама Набиева в зале ТЮЗа был настоящий аншлаг. Желающих послушать и задать вопрос блогеру оказалось очень много. Немало было и тех, кто просто хотел сказать ему спасибо мужество и стойкость.
О Рустаме Набиеве стало известно в 2015 году после трагедии в омской части ВДВ, где он проходил срочную службу. После обрушения крыши казармы Рустам 7 часов провел под завалами. Затем его госпитализировали, ноги к сожалению, спасти не удалось. Но это не сломило тогда еще 23-летнего парня.
«На самом деле у каждого человека есть выбор, даже когда с утра просыпаемся, у нас есть выбор: либо быть счастливым сегодня, либо быть грустным. Это выбор человека, если он захочет, то он добьется всего чего хочет», – делится он.
После потери ног Рустам начал новую жизнь и решил покорить не только социальные сети, но и реальные вершины. Он поставил рекорд мира, первым покорив Эльбрус и еще пять вершин на руках.
Блогер ведет благотворительную деятельность, мотивирует людей. Увлекается спортом, женат, воспитывает двух детей. В планах Рустама больше времени уделять общественной работе, помогать людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Материал подготовлен при участии Алмаза Кашаева
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