Известные татарстанцы спели «Чему учат в школе» в День знаний — видео

Видео с песней «Чему учат в школе» поздравили татарстанских школьников педагоги, музыканты, спортсмены и ветераны спецоперации из Татарстана. Роликом в своем телеграм-канале поделился Раис РТ Рустам Минниханов.

«Белем көне белән, дуслар! Кызыклы һәм шатлыклы ачышлар телим. Пусть учебный год принесет новые знания и много увлекательных событий!» — пожелал учащимся руководитель республики и поздравил их с тем, «что в школу в этом году на день позже надо идти».

Известную песню на русском и татарском языках исполнили лидер ВИА «Волга-Волга» Антон Салакаев, ректор КИУ Асия Тимирясова, ветеран СВО, лидер группы «Добробат» Иван Хомяков, чемпион России по ВМХ-фристайлу Ирек Ризаев, руководитель Государственного камерного хора РТ, заслуженный деятель искусств РТ Миляуша Таминдарова, директор молодежного центра «Сэлэт» Айгуль Габдрахманова, певец Ильгиз Шайхразиев, заслуженная артистка РТ Марина Карпова и учитель математики лицея Иннополис Арман Костанян.

Видео: https://t.me/rustamminnikhanov/2209