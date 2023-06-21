Известные спортсмены проведут в Казани благотворительный футбольный матч

На Центральном стадионе столицы Татарстана 27 июня состоится благотворительный футбольный матч. Его участниками станут известные спортсмены и спортивные журналисты.

Присоединиться к благотворительной акции планируют, в частности, Наиль Якупов, Александр Бурмистров, Александр Легков, Олег Кузьмин, Егор Яковлев, Евгений Черемисин, Анастасия Мыскина, Алексей Кручинин, Денис Казанский, Григорий Панин, Александр Свитов, Евгений Свечников, Андрей Свечников, Ярослав Альшевский, Артем Сергеев и многие другие.

Событие будет организовано при поддержке мэрии столицы Татарстана и проекта «Добрая Казань».

Мероприятие начнется в 18.30. До матча и в перерыве будет выступать кавер-группа. В 19.00 начнется сама игра. Во время нее можно будет сфотографироваться со спортсменами, пройдет фотосессия.

Вход на стадион будет бесплатным для зрителей. Однако там будут размещены плакаты с QR-кодом для пожертвований. Все средства будут направлены в Центр детской онкологии, гематологии и хирургии ДРКБ.

«Надеемся, что в нашем городе много людей с добрым сердцем и вместе мы сможем регулярно помогать тем, кто больше всего нуждается в поддержке. Пусть желание дарить добро и участие в благотворительных матчах станут для нас традицией», — заявляют организаторы.