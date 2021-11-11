Известные спикеры расскажут татарстанской молодежи о социальных и медиапроектах

С 11 по 12 ноября в Казани, на территории пространства «Точка кипения», пройдет молодежный кейс-форум «Траектория Знания». Он направлен на развитие навыков, необходимых для реализации успешного проекта, сообщили в пресс-службе Минмолодежи РТ.

«11 известных спикеров — представителей власти, бизнесменов, общественных деятелей, инфлюенсеров и бизнес-тренеров поделятся своим опытом с молодым поколением. Самые актуальные темы обсудят в открытых дискуссиях, проговорят на лекциях и закрепят на воркшопах и мастер-классах», — рассказал пресс-службе Министерства молодежи РТ.

Работа на форуме будет организована по трем основным направлениям: социальные, научно-технологические и медиапроекты. Каждый участник сможет как сосредоточить внимание на одном из направлений, так и поучаствовать в интересных тренингах по каждому из них.

Первый день форума посвящен школьникам. Для них проведут как лекции, так и практические занятия. Ребята узнают, как выбрать площадку для начала блогерской деятельности, какие бывают бизнес-инкубаторы для школьников, как составить заявку на грант и чем социальные проекты помогут в будущей карьере.

Во второй день, предназначенный для студентов, спикеры проведут множество мастер-классов по самопрезентации и формированию стратегии жизненного и карьерного пути. Также студенты получат навыки решения первых проблем бизнеса и работы с краудфандинговыми платформами.

Мероприятие пройдет в рамках федерального проекта «Умный маршрут», организатором которого является Российское общество «Знание». Принять участие в нем может любой желающий, для этого необходимо зарегистрироваться на сайте. Форум создан для мотивации молодого поколения на созидательную деятельность, а также на саморазвитие и реализацию своих талантов в стране.