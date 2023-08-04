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Известные пилоты Цареградцев и Кабаргин посетят автофестиваль в Челнах
Автошоу в Набережных Челнах посетят известные российские дрифт-пилоты Аркадий Цареградцев и Сергей Кабаргин. Мероприятие пройдет в течение двух дней 18 и 19 августа на майдане парка «Прибрежный» в рамках фестиваля Yuka Drive Fest. Событие на пресс-конференции анонсировал организатор Ильдар Беляев.
«Участие примут известнейшие автоспортивные деятели: чемпион RDS GP Аркадий Цареградцев, видеоблогер, пилот российской дрифт-серии RDS GP Сергей Кабаргин. У них очень большая аудитория, они профессионалы в своем деле», — отметил спикер.
В общей сложности в гонках примут участие 32 дрифт-пилота из России, Беларуси и Казахстана. Свое мастерство покажут и самые юные участники команд «Техногород» и «КАМАЗ-мастер». Для них подготовлена детская трасса для картинга.
Гостей фестиваля ждет багги-шоу, выставка уникальных ретроавтомобилей и тюнингованных авто. Помимо этого, будет работать парк развлечений, фотозона и фуд-корт.
В прошлом году мероприятие посетили более 12 тыс. человек.
Начало фестиваля — в полдень.
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