Известные деятели искусства войдут в жюри фестиваля «Российская студенческая весна»

С 25 по 29 ноября в экспертный совет XXXIII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» войдут более 50 членов жюри, авторитетных деятелей искусства и культуры Российской Федерации. Организаторы раскрыли имена, в числе которых – приглашенный дирижер зарубежных оркестров, солист Cirque du Soleil, участники Mercedes-Benz Fashion Week и диджитал-художник «Союзмультфильма».

Учредителями и организаторами фестиваля в 2025 году являются Министерство науки и высшего образования РФ, Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи» и Правительство РТ в лице Министерства по делам молодежи РТ. Фестиваль проходит при организационной и информационной поддержке Министерства культуры РФ и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Генеральным партнером выступает Ак Барс банк.

Работы участников фестиваля оценят лидеры индустрии в каждом из направлений в рамках конкурсных дней – 26 и 27 ноября. Так, например, в направлении «Инструментальное» работы участников будет оценивать дирижер с мировым именем Ксения Жарко, художественный руководитель Женского симфонического оркестра, кавалер Серебряного почетного креста Венгрии. В «Оригинальном жанре» студентов оценят артисты мирового уровня, такие как солист Cirque du Soleil и победитель международных цирковых фестивалей Алексей Ишмаев.

Экспертную комиссию направления «Мода» составят дизайнеры с международным признанием, например основатель бренда POPOV FUR и постоянный участник Mercedes-Benz Fashion Week Алексей Попов. В направлении «Арт» работы участников оценят профессионалы диджитал-индустрии, среди них руководитель отдела диджитал-продвижения киностудии «Союзмультфильм» Прокопий Уляшов.

В «Танцевальном» направлении, например, в числе экспертов участников оценит Борис Шипулин – режиссер, художественный руководитель International Dance Center, хореограф-постановщик телевизионных шоу Первого канала, обладатель Премии Президента России в области культуры. Среди экспертов «Театрального» направления также Ангелина Стречина – российская актриса театра и кино. В направлении «Медиа» экспертами выступят также лидеры индустрии, среди которых Артем Тихонов – продюсер и корреспондент службы новостей Первого канала и другие.

Эксперты уверены, что участники представят работы высокого качества и уровня мастерства.

«В этом году, когда участники соберутся в Казани, мы увидим действительно уникальных специалистов. Это не просто студенты, это новое поколение профессионалов, которые уже сейчас умеют мыслить шире, работать на уровне современных лидеров в своей области. Эти ребята, которых мы увидим, могут все», – поделился Артем Тихонов.

Все трансляции и ежедневные видеоролики фестиваля будут размещены в VK Видео и в сообществе Программы «Студвесна» (Российская студенческая весна) Российского Союза Молодежи ВКонтакте – официальной социальной сети фестиваля.

Отметим, что Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» – самый масштабный студенческий творческий фестиваль в России, который проводится ежегодно с 1993 года и является флагманским проектом Программы поддержки и развития молодежного творчества «Студвесна» (Российская студенческая весна).