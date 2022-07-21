Известные блогеры и видеографы обучат медиапрофессиям участников форума «Сәләт»

Четвертая по счету смена форума «Сәләт» стартовала на днях в Билярске. Она называется «Медиа Биләр Форум» и продлится до 26 июля. На церемонии открытия участников форума поприветствовала исполнительный директор, главный редактор телеканала «Шаян ТВ» Рамиля Сахабутдинова.

«Через меня прошло не одно поколение учеников, и я всех отправляю в “Сәләт”, потому что у него такие же цели, что и у нас: всесторонне развивать детей. “Сәләт” — это очень полезное и нужное движение, и я хочу поблагодарить всех участников команды за то, что вы делаете для молодого поколения. Мы и на нашем канале стараемся больше рассказывать о “Сәләт”, показывать ребят со всех сторон, радоваться их успеху. Надеемся, что в дальнейшем мы будем работать вместе и делать большие совместные проекты», – рассказала она.

Участниками «Медиа Биләр Форум» (Медиа/Media) станут лидеры сообщества «Сәләт», активисты районов и школ Татарстана, победители и призеры предметных олимпиад, научных конференций из регионов России.

Смена будет посвящена актуальным способам работы с медиаресурсами. Во время творческих лабораторий и мастер-классов ребята узнают об особенностях создания цифрового контента по направлениям ТВ-журналистика, фото и видео, подкасты, блогинг и ведение соцсетей. В рамках смены пройдут мастер-классы от ведущих спикеров Татарстана и России.

Своим опытом в сфере медиа поделятся эксперт в области маркетинга и SMM Алина Гималтдинова, креативный продюсер Валерия Ким, тиктокер Айгуль Шакирзянова, контент-продюсер и блогер Эльза Исметова, режиссер концертных программ КФУ Валентин Юшко и многие другие.

У участников форума будет возможность не только послушать лекции и мастер-классы, но и присоединиться к лабораториям по различным направлениям.

Видеограф, контентмейкер Евгения Опришко проведет лабораторию на тему мобильного творчества и научит ребят профессионально снимать на мобильный телефон.

Режиссер, сценарист и руководитель видеопродакшена YouTube-канала Skyeng Екатерина Герм-Уварова проведет с участниками серию занятий по теме «Короткометражка». Во время них дети смогут пройти все этапы кинопроизводства: от написания сценария и работы с актерами до операторского искусства и презентации готового фильма. Итоговые работы будут представлены на закрытии смены.

Сотрудник креативного агентства «Громкие рыбы» Тимофей Шарагин проведет лабораторию, посвященную созданию креативных идей, основам режиссерского ремесла и созданию увлекательного видеоконтента.

Фотографы Роберт Шакиров и Ильдар Асфандияров расскажут участникам о настройке фотоаппаратуры, съемкам на телефон и основам композиции.

Кроме того, во время смены продолжит свою работу студия прямых эфиров «Җанлы Сәләт» (SeletLive). Трансляции будут вестись на официальных аккаунтах Сәләт во «ВКонтакте» и на YouTube.