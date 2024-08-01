Известному поэту и журналисту Зиннуру Мансурову исполнилось 75 лет

Известному поэту, журналисту, публицисту Зиннуру Мансурову исполнилось 75 лет. С юбилеем его поздравил генеральный директор АО «ТАТМЕДИА» Шамиль Садыков.

«Это человек, который посвятил свою жизнь журналистике! Тема искусства, культуры, литературы всегда находит большой отклик среди татароязычного читателя. Зиннур Музипович был одним из основателей газеты «Мәдәни җомга» и возглавлял ее целых 20 лет! Тираж в те годы доходил до 37 тысяч экземпляров и распространялась газеты по всей России. Желаю юбиляру здоровья!», - сказал Садыков.

Зиннур Мансуров работал в газете «Социалистик Татарстан» и в журнале «Казан утлары». В 1986-1990 годах был главным редактором по художественному вещанию Гостелерадио ТАССР.

В 1995 году он возглавил редакцию газеты «Мәдәни җомга» и стал первым главным редактором.