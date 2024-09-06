Известная журналист из Татарстана Лиза Нурлыева умерла в возрасте 61 года

Фото: aznakaevo-rt.ru

В Возрасте 61 года скончалась Заслуженный работник печати и массовых коммуникаций РТ, известная журналист из Татарстана Лиза Нурлыева. Она умерла 5 сентября. Свои соболезнования ее родным и близким выразил руководитель Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«Ушла из жизни наш коллега, наставник Лиза Рустамовна Нурлыева. Это огромная утрата не только для журналистики Татарстана, но и всего татарского народа. Лиза Нурлыева была высококлассным журналистом, талантливым наставником, воспитавшим множество молодых журналистов. Работая в Муслюмовском районе, затем - в Азнакаевском районе, она не переставала обучать молодых журналистов, вдохновлять и пробуждать в них любовь к профессии. Из ее воспитанников выросли известные в республике журналисты.

Лиза Нурлыева отличалась активной гражданской позицией. Она была инициатором множества начинаний. Организовала и собрала фонд для “Музея прессы” в Азнакаево, написала книгу об истории газеты “Маяк”. До последних минут своей жизни она осталась верна выбранной ей в молодости профессии.

В Азнакаево Лизу Нурлыеву знали все жители, потому что она всегда защищала их интересы. Ее уважали как самоотверженного, отзывчивого и компетентного журналиста, и она оставит светлую память в сердцах людей.

Мы провожаем нашу уважаемую Лизу Рустамовну в последний путь. Прощай, дорогой наш коллега! Выражаем глубокие соболезнования семье Нурлыевых», – говорится в траурной телеграмме.

Справка

Заслуженный работник печати и массовых коммуникаций РТ, известный журналист, общественный деятель Нурлыева Лиза Рустамовна родилась в деревне Старый Чекмак Муслюмовского района.

Работала помощником корректора в районной газете «Авыл офыклары».

Окончила отделение журналистики Казанского государственного университета. С 1986 года - ответственный секретарь, с 1990 года – заместитель главного редактора газеты.

В 1997 году в городе Ноябрьск Тюменской области издавала газету «Төрек дөньясы» («Тюркский мир»). Была инициатором создания татаро-тюркской автономии в Ноябрьске. Вела передачи для татаро-тюркской общины на городской телерадиокомпании, выступила с инициативой организации совместно с Всесоюзным конгрессом татар преподавания татарского языка и литературы в школах региона.

С 2000 года проживала в Азнакаево. В газете “Маяк” стала редактором приложения для детей и молодежи «Спектр», привлекала юных авторов.

В 2008-2012 годах - заместитель главного редактора, ответственный секретарь газеты «Маяк», редактор отдела.

Редактор и член редколлегии книг по истории района, документальных изданий, посвященных знаменитым жителям и уроженцам Азнакаевского района, афганцам, медицинским работникам.

Главный редактор книги «Үткәннәрне барлап, киләчәккә ышанычлы атлап», охватывающей 90-летнюю историю газеты «Маяк».

В стенах редакции «Маяка» создала первый среди республиканских редакций «Музей прессы».

Общественный воспитатель, член межведомственных комиссий, общественных организаций района, идейный вдохновитель, инициатор социально значимых мероприятий женского совета, общественной организации татарских женщин «Ак калфак», общественного совета и других объединений, руководитель ТОС № 3.

Ушла из жизни 5 сентября 2024 года возрасте 61 год.