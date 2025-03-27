Известная татарская журналистка Рузиля Мухаметова удостоена премии Дамира Сиразиева

Фото: © Фируза Гиниятова / «Интертат»

Журналист, культурный обозреватель, эксперт по культуре Рузиля Мухаметова, работающий в «Интертате» и «Татар-информе», удостоена государственной награды Республики Татарстан в области театрального искусства – премии имени Дамира Сиразиева.

Премия Дамира Сиразиева в этом году была вручена в новом здании театра имени Галиасгара Камала в Международный день театра в ходе ежегодной театральной церемонии «Тантана».

Дамир Сиразиев – известны и талантливый режиссер татарской сцены, активист татарского национального движения, историк, меценат. Премия его имени вручается с 1999 года.

Алсу Исмагилова