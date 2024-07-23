Известная байкерша из России «МотоТаня» погибла в ДТП в Турции

Согласно сообщению турецкого информационного агентства «Анадолу», в ночь на вторник в провинции Мугла произошла автокатастрофа с летальным исходом. Жертвой аварии стала известная российская мотоциклистка Татьяна Озолина, более знакомая интернет-пользователям как «МотоТаня».

Инцидент случился на дороге между населенными пунктами Секе и Милас, недалеко от деревни Сарычай. По предварительным данным, мотоцикл Озолиной столкнулся с транспортным средством другого популярного блогера, Онура Обута.

Агентство IHA представляет альтернативную версию событий, согласно которой в аварии участвовала группа из трех мотоциклов и грузовой автомобиль. После столкновения с фурой два мотоцикла врезались в дорожные ограждения.

Татьяна Озолина была влиятельной фигурой в социальных сетях, имея около миллиона подписчиков в запрещенной в РФ социальной сети Instagram и примерно два миллиона в YouTube. Ее последний пост был опубликован в понедельник утром из турецкого города Измир. Блогер активно делилась впечатлениями о своем путешествии по Турции.

К сожалению, Озолина скончалась на месте происшествия. Онур Обут с травмами был доставлен в больницу города Милас.