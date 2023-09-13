«Известия» заявили о снижении неравенства зарплат в России

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В России разница между самыми высокими и низкими зарплатами снизилась до доковидного уровня, зарегистрированного в 2019 году. Об этом со ссылкой на исследования FinExpertiza заявляют «Известия».

Как отмечают аналитики, в 2023 году заработок этих групп населения отличается в 7,7 раза, где нижняя планка держится на уровне 22,7 тыс. рублей, а верхняя — 173,7 тыс. В 2019 году разница составляла 7,1, однако уже в 2021-м повысилась до 7,9 раза.

Наиболее заметно неравенство между зарплатами в Москве: от 36,7 тыс. до 339,9 тыс. рублей. Разрыв между ними достигает 9,3 раза. Далее следуют Астраханская область (7 раз), Санкт-Петербург (6,8).

В издании отметили, что снижение разницы связано с большим ростом зарплат наименее оплачиваемой части работников — 30%, в то время как у противоположной части доходы выросли на 27%.

Также в агентстве перечислили сферы с наибольшим разбросом в зарплатных предложениях: информатизация и связь, персональные услуги (от 11 раз), финансы и страхование (10,5 раза).