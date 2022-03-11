«Известия»: Власти России планируют потратить свыше 1 трлн рублей на поддержку экономики

План Правительства РФ по поддержке российской экономики в условиях санкций предусматривает расходы федерального бюджета в размере 1,042 трлн рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на последнюю версию документа.

В ранней версии плана отсутствовала оценка стоимости предлагаемых мер. Она появилась в более свежей редакции от 9 марта, отмечает издание.

Больше всего дополнительных расходов федерального бюджета придется на стимулирование рынка труда — 496 млрд рублей. В частности, 317,2 млрд рублей направят на выплату пособий «в условиях роста численности безработных граждан (без изменения размера)».

Еще 67,9 млрд рублей выделят на организацию временных работ для сотрудников компаний, находящихся под риском увольнения, 42,1 млрд — на субсидирование переобучения работников промышленных предприятий, 34,8 млрд — на организацию общественных работ, а 34 млрд — на переобучение и повышение квалификации безработных.

Кроме того, среди иных мер в области занятости — компенсация части затрат на оплату труда для организаций, «создающих рабочие места для граждан, потерявших работу в результате закрытия иностранных предприятий в результате санкций».

На втором месте окажутся траты на поддержку транспортной отрасли — 275 млрд рублей. Речь идет о докапитализации РЖД для поддержки реализации инвестиционной программы и цифровизации на 250 млрд рублей и помощи авиакомпаниям на 25 млрд (это субсидирование кредитования, лизинговых платежей и текущей деятельности).

На поддержку строительной отрасли и ЖКХ выделят 99,8 млрд рублей, системообразующих организаций — 84,8 млрд, агропромышленного комплекса — 42 млрд. На расширение программ льготного кредитования сельхозпроизводителей направят 30 млрд рублей, а на льготный лизинг для них — 12 млрд.

Помощь малому и среднему бизнесу Правительство оценивает в 23,3 млрд рублей, а непосредственную поддержку промышленности — в 20 млрд. Выпадающие доходы бюджета в 2022 году в результате применения льгот достигнут 18,7 млрд рублей. Послабления для резидентов «Сколково» обойдется в 15,2 млрд рублей, а обнуление налога на прибыль для IT-компаний — в 3,5 млрд.

В последнем варианте плана отсутствуют положения о дополнительной индексации пенсий и социальных пособий, а также об увеличении ставки по программе льготной ипотеки до 10%. Таким образом, стоимость ее субсидирования в документе не учитывается. Впрочем, по данным источников издания, этот вопрос остается в силе.