«Известия»: В России введут ограничения на выдачу льготной ипотеки

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В России планируют изменить правила выдачи льготной ипотеки. Для получения кредита на покупку жилья у граждан должна быть постоянная либо временная регистрация в этом регионе, следует из документа, разработанного Комитетом Госдумы по строительству и ЖКХ. Об этом сообщают «Известия».

Как отмечают депутаты, отсутствие ограничений в этой области привело к росту пузыря ипотечного кредитования. Из-за огромного спроса на жилье в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях здесь отмечается серьезный рост цен на квартиры.

Как подсчитали специалисты, около 30% льготных ипотечных кредитов в Москве приходится на жителей из других регионов. Поэтому правила их выдачи планируют ужесточить – россияне смогут покупать квартиры по льготной ипотеке лишь в регионах, в которых они зарегистрированы.

Еще один аргумент в пользу этого ограничения, по мнению авторов инициативы, — давление на бюджет из-за крупного лимита на квартиры в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — до 12 млн рублей.