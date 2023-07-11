«Известия»: в России введут обязательную сертификацию электросамокатов

В скором времени в России планируется ввести обязательную сертификацию электросамокатов. Этот вопрос сейчас прорабатывает Минпромторг, пишут «Известия», ссылаясь на письмо МВД в Госдуму. Специалисты убеждены, что такой шаг позволит снизить риски и количество ДТП с участием самокатов.

Действующий с начала года на территории страны ГОСТ для средств индивидуальной мобильности является добровольным и не гарантирует безопасность их использования, а новый подход поможет устранить этот пробел, пояснили в Минпромторге.

«Нормативная правовая среда, регулирующая производство и эксплуатацию, недостаточно развита. Электросамокаты как участники дорожного движения являются источниками повышенной опасности», — приводит издание комментарий ведомства.

На сегодня обязательную сертификацию проходят товары, которые могут угрожать здоровью и безопасности людей, несут риски для имущества или природы. Отнести к этой категории электросамокаты эксперты считают уместным, так как по данным Госавтоинспекции за первые 6 месяцев этого года количество ДТП с их участием выросло на 60%.

Напомним, в Казани количество пунктов проката электросамокатов в этом сезоне выросло в три раза – с 500 до 1 575. Горожанам предлагают взять на прокат в общей сложности 7,5 тыс. средств индивидуальной мобильности. Работает прокат электросамокатов с учетом поправок в правила дорожного движения, вступивших в силу в начале марта, подробнее – в материале «Татар-информа».