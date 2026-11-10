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Экономика 10 ноября 2026 08:50

«Известия»: В России открыли более 300 тыс. кошельков цифрового рубля

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Число кошельков цифрового рубля в России превысило 300 тыс. за первые два месяца массового внедрения новой формы национальной валюты. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе Банка России.

По данным регулятора, на 1 ноября кошельки открыли почти 290 тыс. физических лиц и чуть менее 16 тыс. юридических лиц. За сентябрь и октябрь на платформе цифрового рубля провели 235 тыс. операций.

Наиболее распространенной операцией стало пополнение счетов. Также пользователи оплачивают товары и услуги, переводят деньги друг другу.

С помощью цифровых рублей россияне также уплачивают налоги, добавили в Банке России.

#цифровой рубль #банк россии #центробанк #ЦБ
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