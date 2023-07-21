«Известия»: В России изменится система оплаты жилищно-коммунальных услуг

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В России появятся специальные счета, на которые будет поступать плата за коммунальные услуги. Такую систему разрабатывает Минстрой по поручению вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Об этом со ссылкой на письмо ведомства, адресованное высшим исполнительным органам власти, пишет газета «Известия».

При реализации этой идеи будет введено «обязательное аккумулирование лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, платежей потребителей на специальном банковском счете для расчетов за коммунальные ресурсы», следует из документа.

По словам прокомментировавшего инициативу первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, «сейчас деньги попадают на счета УК, в общий котел, и становятся собственностью организации».

Таким образом, если управляющая организация является недобросовестной, то нет уверенности в том, что средства не расходуются на нужды других домов или что оплачиваются действительно оказанные услуги, пояснил он.

Кроме того, УК отчитываются о выполненных работах постфактум, и жители обычно не могут ничего исправить. Соответственно, изменение порядка сбора платы на специально созданные счета для каждого дома повысит контроль за средствами, добавил депутат.

Начиная с 2018 года жильцы могут перейти на прямую оплату коммунальных услуг ресурсоснабжающим организациям. Однако всё равно довольно большой поток денег проходит именно через УК, и «зачастую они недоплачивают деньги ресурсникам», уточнил член общественного совета при Минстрое Александр Евсеев. «<…> поэтому ввод специальных счетов вполне оправдан, — уверен он.