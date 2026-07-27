«Известия»: в РФ зарегистрировали рекордное за 8 лет число иностранных компаний

В России в январе – мае 2026 года зарегистрировали 3,1 тыс. иностранных компаний. Это максимальный показатель для первых пяти месяцев года за последние восемь лет, сообщили «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Всего за этот период в стране зарегистрировали около 63 тыс. организаций, а ликвидировали 108 тыс. При этом число зарегистрированных компаний с иностранным участием оказалось на 7% выше количества ликвидированных.

Лидерами по приросту присутствия на российском рынке стали китайские компании. На них пришлось 58% всех зарегистрированных в рассматриваемый период иностранных юрлиц. В 2025 году в России появились 4,1 тыс. китайских компаний – на 35% больше, чем годом ранее.

Как отметил член генсовета «Деловой России» Андрей Глушкин, иностранный бизнес проявляет интерес к промышленной электронике, базовому программному обеспечению, критическим материалам, упаковке, полимерам, фармацевтике, косметике и БАДам.