«Известия»: В Госдуме предложили разрешить россиянам любую самооборону при защите дома

Жителям России хотят разрешить любые способы защиты своей жизни, а также жизни родственников и близких от нападения лиц, незаконно проникающих в жилище. Подготовившие соответствующий законопроект депутаты Государственной Думы отправили его на отзыв в Правительство и Верховный суд РФ, пишет газета «Известия».

Парламентарии предлагают внести изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ. «Право на неприкосновенность жилища является важнейшим конституционным правом человека. Никто не вправе проникать в него против воли проживающих в нем лиц иначе как случаях, установленных федеральным законом или на основании судебного решения», — отмечают они в пояснительной записке к документу.

Авторы инициативы обращают внимание на то, что в жилище проникают не только для завладения чужим имуществом. Развитие ситуации может завершиться убийством, причинением тяжкого вреда здоровью, изнасилованием или похищением человека. При этом законопослушные граждане должны оценивать характер опасности насилия или угрозы, тогда как преступники ничем не ограничены.

«Недопустимо, чтобы человек, который оборонялся от злоумышленника, применяя оружие или иные средства, чтобы защитить свою семью, вдруг сам оказывался на скамье подсудимых», — объяснил изданию суть идеи один из ее разработчиков — председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В этом контексте представитель фракции ЛДПР напомнил, что в декабре прошлого года Президент России Владимир Путин после заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека дал поручение Верховному суду изучить судебную практику и при необходимости усовершенствовать действующие правовые нормы, касающиеся самообороны.

Во фракциях нижней палаты Федерального Собрания по-разному отнеслись к замыслу коллег. По мнению опрошенных газетой экспертов, законопроект станет резонансным, но предсказать его судьбу на данный момент нельзя.