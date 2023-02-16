«Известия»: Три завода IKEA в России будут проданы местным производителям

Правительственная комиссия накануне одобрила сделку по продаже трех заводов IKEA в России. Покупателями выступили два крупных отечественных производителя — компания «Слотекс» (специализация — кухонные столешницы и фасады) и изготовитель пиломатериалов «Лузалес», сообщают «Известия» со ссылкой на замглавы Минпромторга Виктора Евтухова.

Оставленные IKEA мощности продолжат функционировать в России, а продукцию этих предприятий планируется реализовывать в отечественных розничных сетях. Российской и шведской стороне теперь предстоит провести сделку, ее сумма и параметры не раскрываются.

«Для нас важно, чтобы производства работали и развивались, были сохранены рабочие места. Новые собственники при необходимости могут рассчитывать на все возможные меры государственной поддержки, которые есть в арсенале Минпромторга», – подчеркнул Евтухов.

Напомним, всего у IKEA было четыре фабрики в России, о планах продать их компания сообщила в июне прошлого года. Позже две фабрики объединили в одну, поэтому в периметр сделки вошло три предприятия. До этого она, как и многие другие иностранные фирмы, объявила о приостановке работы из-за проведения специальной военной операции на Украине, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин. В октябре стало известно, что IKEA уволила 10 тыс. российских сотрудников из 12 тыс. работников.