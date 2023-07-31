Российские разработчики создали устройство для альтернативного зрения

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Уникальное устройство, способное помочь незрячим людям получить альтернативное зрение, разработали российские ученые. Подробнее об изобретении рассказали «Известия».

Работа устройства основывается на способности мозга перераспределять функции между зонами коры, и позволяет заместить одно чувство другим. Устройство поможет мозгу чувствовать образы через язык. На его поверхность будут подаваться слабые электроимпульсы, передающие изображение с видеокамеры.

«Свет, отраженный от объекта, попадает в стереоскопические камеры. Затем сигнал поступает в блок обработки данных, который передает их на матрицу электродов, стимулирующих поверхность языка пользователя. В ходе краткосрочной программы обучения пользователь приобретает способность воспринимать такую стимуляцию как аналог биологического зрения», — рассказал руководитель проекта Максим Каменский.

По словам ученых, данное устройство поможет при реабилитации после травм мозга и инсультов, а также поможет решить проблему нарушения сна. При этом разработчики устройства, надеются привлечь инвестиции и у производителей рекламы, которая может транслироваться человеку прямо в мозг.