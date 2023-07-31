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Российские разработчики создали устройство для альтернативного зрения
Уникальное устройство, способное помочь незрячим людям получить альтернативное зрение, разработали российские ученые. Подробнее об изобретении рассказали «Известия».
Работа устройства основывается на способности мозга перераспределять функции между зонами коры, и позволяет заместить одно чувство другим. Устройство поможет мозгу чувствовать образы через язык. На его поверхность будут подаваться слабые электроимпульсы, передающие изображение с видеокамеры.
«Свет, отраженный от объекта, попадает в стереоскопические камеры. Затем сигнал поступает в блок обработки данных, который передает их на матрицу электродов, стимулирующих поверхность языка пользователя. В ходе краткосрочной программы обучения пользователь приобретает способность воспринимать такую стимуляцию как аналог биологического зрения», — рассказал руководитель проекта Максим Каменский.
По словам ученых, данное устройство поможет при реабилитации после травм мозга и инсультов, а также поможет решить проблему нарушения сна. При этом разработчики устройства, надеются привлечь инвестиции и у производителей рекламы, которая может транслироваться человеку прямо в мозг.
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