«Известия»: Роспотребнадзор ограничит регионам сроки отключения горячей воды

Муниципальным властям запретят отключать горячую воду в ходе профилактических ремонтов больше чем на 14 дней. Ввести соответствующее правило намерен Роспотребнадзор. Ведомство уже разработало соответствующий проект документа, пишут «Известия».

На данный момент власти каждого отдельного муниципалитета имеют возможность самостоятельно решить, как долго будет идти ремонт, а двухнедельный срок отключения воды носит рекомендательный характер, и выдержать эти рамки удается далеко не всегда.

«Установление предельных сроков призвано гарантировать защиту жилищных прав граждан и предотвращать волокиту и недобросовестное отношение у недобросовестных частников», — сказала исполнительный директор Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере Татьяна Гоцуленко.

При этом в Минстрое изданию подчеркнули, что снабжающие организации отводят на ремонт только необходимое время, так как затягивать работы им невыгодно.