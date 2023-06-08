«Известия»: РЭО предложил запретить выбрасывать одежду в мусорные баки

Российский экологический оператор (РЭО) обсуждает с Минприроды РФ и представителями бизнеса запрет на выкидывание одежды в мусорные баки. Старые вещи предлагается сдавать в торгующие одеждой и обувью магазины, для чего там потребуется установить специальные боксы и фандоматы. Об этом пишет газета «Известия».

Реализация такого сценария позволит перерабатывать текстиль, тогда как сейчас старые вещи попадают на обычные мусорные полигоны, где их невозможно вычленить из общего потока и переработать, пояснили в РЭО.

По мнению оператора, специальные контейнеры будут устанавливать некоммерческие организации, а ритейлеры только выделят место для них. Впрочем, в будущем для сдающих вещи можно было бы предусмотреть специальную скидку. В РЭО подчеркнули, что делают ставку на систему поощрения, а не на наказания для нарушителей.

«<…> 95% из того, что попадает в мусорку, сложно или дорого утилизировать. В России ежегодно образуют около 2 млн т текстильных отходов, 10% из них подлежат обязательной переработке». — рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев, уточнив, что если сейчас в мире производится около 62 млн тонн текстиля в год, то к 2030-му этот показатель вырастет до 102 млн тонн.

Экологический оператор уже составил дорожную карту, предполагающую дополнительное регулирование по переработке текстильных отходов. Она включает 34 меры, одна из которых запрещает выкидывать одежду в общие контейнеры ТКО. В документе идет речь и о том, какие требования следует применить к продавцам одежды и как организовать места размещения боксов и фандоматов.

В Минприроды издание заверили, что, «конечно же, [ведомство] поддерживает размещение специальных контейнеров», но введение ограничений возможно лишь при наличии беспрепятственного доступа к инфраструктуре по сбору и переработке текстильных изделий.