«Известия»: РЭО предложил заменить бумажные платежки за ЖКУ на электронные

Российский экологический оператор (РЭО) предложил Министерству строительства и ЖКХ РФ отказаться от бумажных квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг, заменив их на электронные. Соответствующее письмо в федеральное ведомство направил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, пишет газета «Известия».

В обращении отмечается, что в стране насчитывается «более 50 млн домохозяйств, соответственно, каждое из них получает бумажные платежки». «Получается, что на ежемесячную рассылку уходит 50 тонн бумаги, ведь один такой документ весит 1 грамм», — констатируют в РЭО.

Спрос на бумагу в России увеличивается, растет ее потребление и производство. При этом на этапе изготовления первичного сырья для бумаги выделяются токсины — формальдегид и диоксид хлора, замечает в своем письме Буцаев.

Хотя бумага является популярным вторичным сырьем и ее переработка в РФ находится на уровне мировых стандартов, для обработки макулатуры необходимо, чтобы люди сдавали ее, также говорится в послании.

К тому же, по оценке Буцаева, в марте 2022 года бумага подорожала в два–три раза, и расходы управляющих и ресурсоснабжающих организаций выросли. В целом, по его мнению, возможность получать бумажные платежки необходимо оставить в первую очередь у пенсионеров.

Президент РФ Владимир Путин уже поручил Правительству сформировать план по поэтапному переходу к внедрению платежной инфраструктуры ГИС ЖКХ, прокомментировали получение обращения в Минстрое. О поддержке перехода на электронные квитанции в ведомстве заявляли еще в мае прошлого года (об этом писала «Российская газета»).

По данным министерства, эксперты сейчас обсуждают, необходимы ли поправки в законодательство для перехода на электронные платежки. Другие специалисты работают над тем, чтобы люди могли получать бумажную квитанцию, если захотят. Для этого потребуется обращаться к поставщикам коммунальных услуг.