«Известия»: Пугачева с детьми снова покинула Россию

Певица Алла Пугачева снова уехала из России и забрала с собой детей, пишут «Известия» со ссылкой на собственные источники. Публикацию издание сопроводило видеозаписью, на которой видно, как автомобиль Chevrolet Express, якобы принадлежащий артистке, заезжает на территорию аэропорта «Внуково-3».

«По предварительным данным, артистка вместе с детьми улетела в Израиль из московского аэропорта Внуково. Когда певица вернется в страну, неизвестно… Обратного билета у Пугачевой нет»,— пишут «Известия» в своем телеграм-канале.

Напомним, 18 сентября Пугачева попросила Министерство юстиции России признать ее иностранным агентом вслед за своим мужем, шоуменом Макимом Галкиным*, назвав его настоящим и неподкупным патриотом России. В Госдуме заявили, что она солидарна с теми, кто «желает поражения России».

*Максим Галкин признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента.