«Известия»: Примерно 40% релокантов вернулись в Россию

Около 40% релокантов, уехавших из страны в 2022 году, вернулись в Россию. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные компании «Финион», которая специализируется на помощи в оформлении видов на жительство за рубежом.

Организация провела опрос среди 2,7 тыс. действующих и потенциальных клиентов, интересующихся темой миграционных услуг. По оценке специалистов «Финиона», в целом спрос граждан РФ на услуги оформления ВНЖ в других странах упал за 2023 год в десятки раз.

В свою очередь данные сервиса HeadHunter свидетельствуют, что в Россию возвратились 26% релокантов. Это следует из проведенного в октябре текущего года анализа резюме соискателей, которые сменили регион с РФ на другую страну в течение прошлого года.

Росстат ранее оценил число уехавших из России за рубеж в 2022 году в 668,4 тыс. человек. Соответственно, в страну могли вернуться от 174 тыс. до 334 тыс. россиян, замечает издание.

В октябре британская газета Financial Times со ссылкой на информацию, собранную исследователями из Института Европейского университета писала, в РФ возвратились приблизительно 15% из 820 тыс. релокантов, то есть примерно 120 тыс. человек.

По данным этих ученых, граждане РФ уезжают обратно из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и из-за ухудшения условий жизни за границей. Эксперты «Известий» в связи с этим упоминают ужесточение правил получения ВНЖ и сроков пребывания на территории других государств.

Релоканты начали уезжать из России после начала специальной военной операции на Украине (СВО). Новым толчком для эмиграции стало объявление в стране частичной мобилизации осенью прошлого года. В июне этого года Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Россию решили обратно приехать 50% уехавших.