Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Известия»: Примерно 40% релокантов вернулись в Россию
Около 40% релокантов, уехавших из страны в 2022 году, вернулись в Россию. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные компании «Финион», которая специализируется на помощи в оформлении видов на жительство за рубежом.
Организация провела опрос среди 2,7 тыс. действующих и потенциальных клиентов, интересующихся темой миграционных услуг. По оценке специалистов «Финиона», в целом спрос граждан РФ на услуги оформления ВНЖ в других странах упал за 2023 год в десятки раз.
В свою очередь данные сервиса HeadHunter свидетельствуют, что в Россию возвратились 26% релокантов. Это следует из проведенного в октябре текущего года анализа резюме соискателей, которые сменили регион с РФ на другую страну в течение прошлого года.
Росстат ранее оценил число уехавших из России за рубеж в 2022 году в 668,4 тыс. человек. Соответственно, в страну могли вернуться от 174 тыс. до 334 тыс. россиян, замечает издание.
В октябре британская газета Financial Times со ссылкой на информацию, собранную исследователями из Института Европейского университета писала, в РФ возвратились приблизительно 15% из 820 тыс. релокантов, то есть примерно 120 тыс. человек.
По данным этих ученых, граждане РФ уезжают обратно из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и из-за ухудшения условий жизни за границей. Эксперты «Известий» в связи с этим упоминают ужесточение правил получения ВНЖ и сроков пребывания на территории других государств.
Релоканты начали уезжать из России после начала специальной военной операции на Украине (СВО). Новым толчком для эмиграции стало объявление в стране частичной мобилизации осенью прошлого года. В июне этого года Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Россию решили обратно приехать 50% уехавших.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»