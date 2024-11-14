«Известия»: Порядка 50% предложений в распродажу 11.11 оказались фейками

Порядка половины предложений российских продавцов во время распродажи 11 ноября оказались фальшивыми. В преддверии акции цены на такие товары искусственно завышались, объяснили «Известия».

«Перед распродажами повышаются цены в 50–65% предложений, а затем они снижаются, что создает видимость скидок», — отмечается в тексте.

Чтобы поддержать видимость выгоды, продавцы за месяц до распродажи поднимают стоимость товара, а во время акции снижают ее до обычного уровня.

Тем не менее крупнейшие онлайн-платформы развернули борьбу с такими объявлениями. К примеру, покупатели могут увидеть алгоритм изменений цены и узнать, не повышалась ли она в последнее время. Кроме того, в ряде случаев площадки блокируют подобные предложения.