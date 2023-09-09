«Известия»: От последствий коронавируса умер «звездный» хирург Отари Гогиберидзе

Ушел из жизни хирург Отари Гогиберидзе – причиной смерти стали последствия перенесенного Covid-19. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на бывшую супругу врача, телеведущую Яну Лапутину.

«После Covid-19, перенесенного в феврале, он очень долго восстанавливался, – рассказала собеседница агентства, – и, к сожалению, он сегодня скончался».

Отари Гогиберидзе закончил в 1995-м году Российский университет дружбы народов по специальности «лечебное дело», через два года отучился в ординатуре челюстно-лицевой хирургии. Был членом Европейской конфедерации пластической реконструктивной эстетической хирургии и правления «Общества эстетических хирургов», а также членом Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов. Проработал в пластической хирургии 28 лет.