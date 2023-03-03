«Известия»: НПСК «Мир» готовит к запуску новый способ расчета смартфонами

Национальная платежная система «Мир» готовит к запуску новый способ расчета через смартфоны. Оплата будет проводиться с помощью QR-кода, сформированного на гаджете покупателя. Об этом, ссылаясь на бюллетень НСПК, сообщают «Известия».

Как уточнили в издании, код будет создаваться прямо в мобильном приложении банка на основе реквизитов пластиковой карты. Считав такой код, продавец сможет списать деньги.

Такой способ оплаты поможет усилить безопасность расчетов, так как финансовые данные будут токенизироваться, или же заменяться другим значением с зашифрованной ссылкой. Ожидается, что такие требования станут обязательными уже с апреля 2023 года.

«При использовании этой технологии QR-код выступает еще одним форм-фактором карты „Мир“ и позволит сохранить все привычные клиенту возможности — делать покупки с помощью смартфона, получение кешбэка и других предоставляемых банком-эмитентом и платежной системой преимуществ», — уточнили в Национальной платежной системе.

Как сообщают «Известия», ряд банков подтвердили получение этой информации и свое участие в тестовых испытаниях.