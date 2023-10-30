«Известия»: Мобильные операторы возобновят бесплатную раздачу интернет-трафика

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Сотовые операторы «МегаФон», «Вымпелком» (билайн) и Теlе2 возобновят бесплатную раздачу интернет-трафика с гаджетов. Об этом рассказал в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы, пишет газета «Известия».

Еще 18 сентября антимонопольное ведомство направило предупреждение компаниям МТС, «МегаФон», «Вымпелком» и Теlе2 о необходимости отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. По оценке ФАС, операторы начали навязывать абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи, а подобные действия содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.

В частности, только за сентябрь в антимонопольную службу поступило 186 жалоб. Компаниям был дан месяц на выполнение требования. Этого не произошло, но теперь операторы решили выполнить предписание.

«В результате выданных операторам предупреждений о прекращении взимания платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств три из них — „МегаФон“, „Вымпелком“ и „Теле 2“ — сообщили о готовности его исполнения», — проинформировали в ФАС.

«Мегафон» уже отменил плату за раздачу интернет-трафика на всех тарифных планах начиная с 23 октября. Теле2 поступит аналогичны образом для новых абонентов с 22 ноября, а для всех действующих клиентов — с 19 декабря. В свою очередь билайн отменит плату на всех тарифах с лимитными пакетами интернета до 1 декабря и к этому же сроку оценит время, которое потребуется для этого на тарифах с безлимитными пакетами, уточнили в ведомстве.

Только МТС заявила Федеральной антимонопольной службе, что в ее действиях по взиманию платы за раздачу интернет-трафика отсутствует ущемление интересов абонентов.

«С учетом сроков на техническую реализацию принято решение о продлении сроков исполнения предупреждений», — заключили в ФАС.