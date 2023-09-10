«Известия»: К борьбе с фейковыми ДТП в России подключат искусственный интеллект

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В России началось применение системы противодействия подставным ДТП. К борьбе с этим видом мошенничества привлекли технологии искусственного интеллекта, сообщают «Известия » со ссылкой на НТИ «Автонет».

Программа собирает данные благодаря гироскопу, встроенному в смартфон, а затем анализирует их, сопоставляя с информацией о столкновении. Если сведения не совпадут, то ДТП не будет зафиксировано, а злоумышленникам не удастся получить страховые выплаты.

Как полагают эксперты, с помощью нового софта упростится алгоритм выявления аварий и усложнится вероятность их подстроить.

По данным издания, благодаря системе за месяц уже распознано свыше 150 фейков.