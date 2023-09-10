Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Известия»: К борьбе с фейковыми ДТП в России подключат искусственный интеллект
В России началось применение системы противодействия подставным ДТП. К борьбе с этим видом мошенничества привлекли технологии искусственного интеллекта, сообщают «Известия » со ссылкой на НТИ «Автонет».
Программа собирает данные благодаря гироскопу, встроенному в смартфон, а затем анализирует их, сопоставляя с информацией о столкновении. Если сведения не совпадут, то ДТП не будет зафиксировано, а злоумышленникам не удастся получить страховые выплаты.
Как полагают эксперты, с помощью нового софта упростится алгоритм выявления аварий и усложнится вероятность их подстроить.
По данным издания, благодаря системе за месяц уже распознано свыше 150 фейков.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»