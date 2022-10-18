«Известия»: Госдума предложила возвращать мобилизованным траты на бронежилеты и лекарства

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В Госдуме предложили вернуть мобилизованным гражданам средства, которые они потратили на покупки бронежилетов, лекарств, продовольствия и других вещей. С такой инициативой к главе Минфина Антону Силуанову обратился зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов, пишут «Известия» со ссылкой на документ.

Потраченные средства можно вернуть за счет социального вычета, считает Наумов. Подобный механизм уже действует – например, в отношении расходов на благотворительность, обучение, лечение и приобретение медикаментов: можно подать декларацию в налоговую и вернуть 13% от потраченного в пределах затрат до 120 тыс. рублей.

Второй вариант, который предлагает парламентарий, – прямой кешбэк по предъявленным чекам по примеру туристической отрасли, когда жители могут вернуть до 20% своих трат.

Также Наумов направил письмо премьер-министр РФ Михаилу Мишустину, в котором подчеркнул, что мобилизованные часто самостоятельно закупают экипировку — одежду, обувь, спальные мешки, аптечки. «Люди вынуждены самостоятельно заботиться о себе. Поэтому было бы справедливо вернуть гражданам и членам их семей деньги, потраченные ими на экипировку», – убежден парламентарий.

Напомним, частичную мобилизацию в стране Президент Владимир Путин объявил 21 сентября. Призвать для службы в зоне проведения спецоперации планировали 300 тыс. резервистов.