«Известия»: Александра Розенбаума госпитализировали в Красноярске

71-летний певец Александр Розенбаум попал в больницу во время гастролей в Красноярске. Об этом, ссылаясь на источник, сообщают «Известия».

«Розенбаум госпитализирован в отделение сосудистой хирургии», — отмечается в сообщении.

Ранее в мессенджерах появилась информация, что Розенбаум жаловался на боли в ноге. Проведенное исследование показало наличие тромба, была проведена операция.