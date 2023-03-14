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«Известия»: Александра Розенбаума госпитализировали в Красноярске
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71-летний певец Александр Розенбаум попал в больницу во время гастролей в Красноярске. Об этом, ссылаясь на источник, сообщают «Известия».
«Розенбаум госпитализирован в отделение сосудистой хирургии», — отмечается в сообщении.
Ранее в мессенджерах появилась информация, что Розенбаум жаловался на боли в ноге. Проведенное исследование показало наличие тромба, была проведена операция.
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