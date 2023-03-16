«Изучить лучший опыт»: в Татарстане создадут рабочую группу по теме исторических центров

Для решения проблем исторических центров в Татарстане создадут межрегиональную рабочую группу. Такое решение приняли участники онлайн сессии международного форума «РЕБУС: Экономика строительства в историческом центре». Мероприятие прошло при поддержке Аппарата Раиса Республики Татарстан, Агентства инвестиционного развития РТ, Минстроя Татарстана.

Онлайн сессия стала площадкой подготовки к основной части форума, который пройдет в июле этого года в Казани. Участники провели несколько панельных дискуссий для того, чтобы обменяться опытом и сформировать общую повестку летнего мероприятия.

«Мы обратились к теме исторических городов исходя из актуальных проблем российских муниципалитетов с учетом законодательных изменений, которые происходят в сфере регулирования застройки и в Градостроительном кодексе. Возникают новые вызовы и перед архитекторами-проектировщиками, и перед девелоперами, и перед регуляторами этой сферы, – отметила помощник Раиса Татарстана Олеся Балтусова. – Для мартовской онлайн сессии мы выбрали 3 из 6 тем будущего мероприятия – инвестирование, нематериальное наследие в историческом центре и правовое регулирование в историческом центре. Для дискуссий мы пригласили ведущих экспертов, которые работают и с наследием, и с бизнесом, и в строительстве, и в туризме».

На Форуме выступили более 20 специалистов ведущих проектных организаций, институтов развития, профильных ведомств и компаний, реализующих проекты в исторических центрах городов.

Спикерами сессии «Инвестиционные инструменты развития исторических территорий» стали генеральный директор АО «Корпорация развития Калининградской области» Андрей Толмачев, главный архитектор Ленинградской области Сергей Лутченко, руководитель проекта турецкой компании ООО «Полистройкапитал» Октай Уста, руководитель практики инфраструктуры и ГЧП АО «Лучший выбор» Константин Макаревич, руководитель направления ГЧП и инфраструктура АО Банк ДОМ.РФ Александр Лункин.

Модераторами сессии выступили директор сектора ОКН ГК «Спектрум» Егор Донцов, начальник отдела развития государственно-частного партнерства Агентства инвестиционного развития РТ Элина Жиганова. Были рассмотрены условия для вовлечения объектов культурного назначения в экономический оборот, проблемы и возможности инвестирования на исторических территориях, приоритетные модели ГЧП и ключевые особенности финансирования проектов в указанной сфере, опыт реализации проектов в Татарстане и за рубежом. Спикеры представили предложения для успешного развития исторических территорий.

В секции, на которой обсуждалось вовлечение объектов культурного назначения в экономический оборот и нематериальное наследие как фактор устойчивого развития, выступили руководитель проектной работы программ Московской школы управления СКОЛКОВО Дмитрий Забиров, архитектор, сооснователь, управляющий партнёр проектно-консалтингового агентства Sheredega Consulting Юрий Шередега.

Спикерами сессии, посвященной правовым инструментам развития исторических городов, выступили помощник Раиса РТ Олеся Балтусова, зампредседателя Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга Алексей Михайлов, действительный государственный советник Российской Федерации Элеонора Шевченко.

Итогом мероприятия стало решение о формировании рабочей группы по созданию концепции развития исторических поселений на основе подхода по устойчивому развитию территорий. Эту инициативу озвучил Дмитрий Верховский.

«Такую методику я предлагаю разработать к летнему форуму. Нужно создать практический подход, применимый инструментарий, а дальше губернаторы и муниципальные органы власти смогут выбирать то, что им близко», – отметил эксперт.

«На форуме обозначены самые “болевые” места. От лица оргкомитета я предлагаю экспертам обращаться к нам и делиться своими предложениями. Мы создадим рабочую группу, которая займется подготовкой выступлений, тем, резолюций по всем предложенным направлениям. Работа продолжается», — поделилась Олеся Балтусова.

Помощник Раиса Республики Татарстан отметила, что большую роль в мероприятии играет участие представителей министерств и ведомств федерального и регионального уровней.

«Для нас важно, что Форум поддерживает Минстрой РФ и что он пройдет при содействии Союза архитекторов России. Мы пригласили к участию Департамент градостроительной политики Москвы, Министерство культуры РФ, а также другие федеральные и региональные ведомства и институты развития, – говорит Олеся Балтусова. – Одновременно с этим мы планируем также изучить лучший опыт других стран в решении схожих задач. Итоги работы будут представлены на пленарном заседании Форума “РЕБУС” в июле. По результатам мероприятия мы будем предлагать поправки в законодательство через министерства и ведомства, которые уже стали нашими партнерами».

Руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина отметила: «Онлайн форум посмотрели более 1500 специалистов. Это говорит о том, что организованная нами площадка востребована, а летний строительный форум в очном формате уже сейчас вызывает интерес профильной аудитории. Наша амбициозная идея - создать ежегодную площадку для развития строительной отрасли России. Мы же вырастили исламский форум. Почему бы не вырастить хороший форум по строительству? У нас и показатели по вводу высокие по стране, и производителей стройматериалов несколько сотен компаний, и инвесторы-девелоперы свои и привлеченные, и даже кадровые успехи с учетом федеральных назначений. То есть все условия есть».