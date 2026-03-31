Изучение второго иностранного языка в школах России не станет обязательным

В России не планируют вводить обязательное изучение второго иностранного языка в школах. Об этом сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин по итогам обсуждения с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым.

Ранее Министерство просвещения РФ опубликовало проект приказа об изменении федерального государственного образовательного стандарта, который предполагал обязательное изучение второго иностранного языка наряду с русским и одним иностранным. Документ был вынесен на общественное обсуждение.

По словам Володина, инициатива вызвала широкий отклик. Большинство участников опроса в его канале – 80,3% – не поддержали предложенные изменения. Сам председатель Госдумы также выступил против обязательного введения второго иностранного языка, отметив, что это может привести к перегрузке школьников и сложностям в организации учебного процесса.

«Обсудили этот вопрос с министром просвещения. Он пояснил, что был опубликован проект приказа, который предложен к обсуждению. Это не окончательное решение. С учетом высказанных мнений второй иностранный язык в качестве обязательного вводиться не будет. Заверил министр. Хорошо, что в данном вопросе диалог и открытость помогли избежать ошибки», – написал Володин в своем канале в МАХ.

Он также подчеркнул, что поддерживать высокий уровень владения сразу двумя иностранными языками непросто, однако у школьников, заинтересованных в их изучении, сохранятся соответствующие возможности.