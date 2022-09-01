Изучение татарского языка в школах Татарстана будет организовано по трем программам

С нового учебного года школьники первых и пятых классов будут учиться по обновленным федеральным государственным образовательным стандартам, которые дают возможность изучать государственный язык Татарстана. В целом изучение татарского языка в школах республики будет организовано по трем программам.

«Изучение татарского языка в республике будет проходить по программам: родной (татарский) язык для школ с обучением на татарском языке; родной язык для школ с обучением на русском языке и татарский язык как государственный язык Татарстана для школ с обучением на русском языке», — рассказали в пресс-службе Минобрнауки РТ.

Школьники первых и пятых классов, для которых татарский язык не является родным, будут изучать его на основе коммуникативных технологий по программе «Государственный язык Республики Татарстан — татарский язык». Это будет происходить в том случае, когда родители выбрали для изучения их детьми татарский.

«Количество часов определяется образовательной организацией. По федеральному закону учебный план с указанием количества часов, отведенных на изучение учебных предметов, является частью образовательной программы. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются учебной организацией», — уточнили в министерстве.

В ведомстве отметили, что количество педагогов останется прежним. Так, в 2021-2022 учебном году татарский язык преподавали 3285 учителей. По решению родителей 63,34% школьников изучали татарский.

Предмет будет преподаваться по учебникам, разработанным в соответствии с примерной образовательной программой «Государственный язык Республики Татарстан — татарский язык», включенной в федеральный реестр.