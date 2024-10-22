«Изучают татарский язык и проектную деятельность»: 95 детей из ДНР побывали в Челнах

В Набережные Челны в рамках федерального проекта «Университетские смены» прибыли 95 старшеклассников из Донецкой народной республики. Учащиеся из городов Ясиноватая, Макеевка, Амвросиевка в возрасте от 14 до 17 лет провели десять дней в детском оздоровительном лагере «Бумажник».

Веронике Суршко — 16 лет. В Челнах она впервые. По словам школьницы, Автоград произвел на нее только самые лучшие впечатления. Она успела посетить театр и дельфинарий, прогуляться по городу. Сама девушка родом из Макеевки.

«Обучение у нас продолжается. В моей школе на данный момент идет полный формат обучения, а также дополнительные уроки. В некоторых районах — да, идет дистанционное либо сокращенное обучение по полчаса. Обстрелы были с 2014 года. Но на данный момент большая часть — это ПВО. Вот ПВО мы очень хорошо слышим. Оно может прилететь хоть 10, хоть 16 раз за ночь. Честно говоря, привыкаешь немного, но все равно от окон шугаешься, потому что если стекло полетит, то страшно будет всем», — рассказала Валерия.

Девушка призналась, что ее семья просто ложится под одеяло и спит. Ведь «чему быть, того не миновать», добавила она.

«Дети приехали с разных регионов ДНР — Ясиноватая, Амвросиевка, Макеевка. Но ребята очень активные. Мы их рады принять в Татарстане. Они изучают и татарский язык, помогаем им в этом. Им очень нравится наша культура», — заявила педагог — организатор проекта «Университетские смены» Дарья Даньшина.

«Кормят тут очень хорошо. Всегда очень вкусные завтраки. Очень удобно спать, тут вообще просторно», — отметил ученик из Макеевки Богдан Величко.

Программа у ребят была насыщенной — включала развлекательную, оздоровительную и образовательную части. Также детям показали достопримечательности Челнов, побывали они и в Елабуге.

«У нас проводится дополнительная общеобразовательная, общеразвивающая программа „Я — Россия“, где ребята изучают основы проектной деятельности, то есть здесь они занимаются изучением социального проектирования, и каждый отряд (у нас их всего четыре) готовит свой социальный проект, который впоследствии они увезут с собой и будут реализовывать дома», — рассказал руководитель проекта «Университетские смены» Александр Павлов.

«Университетские смены» длились 10 дней. Ребята жили в детском оздоровительном лагере. «Здесь они проживают, питаются, и в течение всего дня организована программа: и спортивные мероприятия, и развлекательные. Вот сейчас идет интеллектуальная игра», — пояснил начальник Управления образования исполкома Рустем Хузин.

«Университетские смены» направлены на то, чтобы создать детям из новых регионов России условия для социализации и профориентации на базе ведущих вузах страны. Так, в Челнах для таких ребят предусмотрены определенные квоты. Они могут поступить на бюджетные места в педагогический вуз без ЕГЭ, а только по результатам вступительных экзаменов.

«Университетские смены» — это федеральный проект Министерства высшего образования и науки. С июня по октябрь участниками смен стали 12 тыс. ребят. Это жители новых регионов России и Белгородской области, активисты «Движения первых» и дети военнослужащих.

Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.