Израильский «флюгер» и камера на 80 человек: как побег из России счастья «Би-2» не принес

Музыканты российской рок-группы «Би-2» были задержаны в Таиланде 25 января после концерта на Пхукете из-за проблем с документами

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Что произошло?

Уже который день в сети не утихают обсуждения судьбы российской рок-группы «Би-2». Музыканты были задержаны в Таиланде 25 января после концерта на Пхукете из-за проблем с документами. Они проводили шоу без специального разрешения. Им выписали штрафы и собрались депортировать.

«Все участники группы имеют российское гражданство, но четверо из них имеют гражданство Израиля, еще один участник группы — австралиец и еще один — американец», – пояснил израильский портал Ynet, подчеркнув, что «никого их участников группы не отправят в Россию».

В итоге одного участника группы с австралийским гражданством было решено через Израиль депортировать в Австралию. Еще одного – в США. Израиль сам настаивал на возвращении остальных музыкантов, имеющих гражданство, в их страну.

Однако в итоге въезд на территорию Израиля разрешили лишь одному из основателей группы – солисту Лёве (Егор Бортник*), которого Минюст РФ в прошлом году признал иноагентом.

В итоге въезд на территорию Израиля разрешили лишь одному из основателей группы – солисту Леве (Егор Бортник*) Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Израиль изменил решение после общения с российскими дипломатами

В соцсетях рок-группы появилась информация, что власти Израиля изменили свое решение после визита неких представителей из консульства РФ, несмотря на то что для «Би-2» уже были куплены билеты на самолет.

Таким образом, Тель-Авив выступил в качестве классического флюгера, который меняет направление под воздействием даже легкого ветра.

При этом сами музыканты с представителем российской дипмиссии общаться отказались.

«Сегодня после визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства представителям группы было объявлено, что решение о депортации в Израиль отменено», – сказано в сообщении.

«Лёва Би-2 вылетел в Израиль, остальные участники группы по-прежнему находятся в миграционной тюрьме в тесной камере на 80 человек», – следует из последнего на момент публикации сообщения в телеграм-канале группы.

На запрос «Татар-информа» представители группы не ответили.

Группа столкнулась с многочисленными проблемами при попытках организации концертов и попала в несколько громких скандалов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как Лёва и Шура в Израиль иммигрировали

«Би-2» покинули Россию в прошлом году после начала СВО. По информации СМИ, группа столкнулась с многочисленными проблемами при попытках организации концертов и попала в несколько громких скандалов.

Так, коллектив отказался выступать в Омске из-за того, что на сцене был размещен баннер с буквой Z. Позднее группа перенесла семь концертов летнего тура. Кроме того, в мае 2023 года лидер и вокалист группы – Лёва «Би-2» (Егор Бортник*) был признан иноагентом после его заявлений о том, что в Россию он больше не вернется.

«Е.М. Бортник* выступал против специальной военной операции на Украине, негативно высказывался в отношении Российской Федерации, ее граждан и органов государственной власти», — подчеркивали в Минюсте РФ.

Позже в сети появилась информация о том, что артист уехал в Израиль, куда вместе со вторым основателем группы, гитаристом Шурой (Александром Уманом), иммигрировал еще в начале 1990-х годов, отслужив в израильской армии.

Интересно, что российские дипломаты, несмотря на позицию отдельных представителей группы, были готовы оказать соотечественникам помощь. Россия в очередной раз в этом инциденте показала, что не бросает своих, даже если они, скажем так, «трудные дети». Но музыканты «Би-2» предпочли руке помощи застенки Пхукета.

* Признан(а) физическим лицом — иностранным агентом.