Израильские ученые нашли способ уничтожать коронавирус за две секунды

Применение миллиметровых волн позволяет уничтожить 99% коронавируса и полиовируса на поверхностях за две секунды, выяснили ученые из Ариэльского университета в Израиле. Результаты исследования опубликованы в журнале Environmental Chemistry Letters.

Эксперименты показали, что под воздействием радиоволн длиной от одного до десяти миллиметров на инфекцию патогены уничтожаются за две секунды.

Исследователи предполагают использовать эту технологию для борьбы с вирусом на различных поверхностях, а не внутри человека. А ее ценность видят в скорости (УФ-излучению требуются для этого минуты и даже часы) и относительной безопасности (по сравнению с УФ).

Эффективность метода также доказана на материале полиовируса.