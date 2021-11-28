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Ру Тат
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Здоровье
28 ноября 2021  02:17

Израильские ученые нашли способ уничтожать коронавирус за две секунды

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Применение миллиметровых волн позволяет уничтожить 99% коронавируса и полиовируса на поверхностях за две секунды, выяснили ученые из Ариэльского университета в Израиле. Результаты исследования опубликованы в журнале Environmental Chemistry Letters.

Эксперименты показали, что под воздействием радиоволн длиной от одного до десяти миллиметров на инфекцию патогены уничтожаются за две секунды.

Исследователи предполагают использовать эту технологию для борьбы с вирусом на различных поверхностях, а не внутри человека. А ее ценность видят в скорости (УФ-излучению требуются для этого минуты и даже часы) и относительной безопасности (по сравнению с УФ).

Эффективность метода также доказана на материале полиовируса.

#Коронавирус
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