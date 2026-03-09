Израильская авиация уничтожила здание Русского дома культуры на юге Ливана

В воскресенье в результате удара израильских ВВС в городе Набатия на юге Ливана было полностью разрушено здание Русского дома культуры. Об этом РИА Новости сообщил основатель и директор организации Асаад Дия.

По его словам, здание было пустым — все покинули его с началом боевых действий. Дия уточнил, что дом культуры, начавший активную работу в 2004 году, занимался гуманитарной деятельностью: проводил курсы русского языка, рисования и танцев для детей, располагал большой библиотекой, а также оказывал помощь малоимущим семьям.

В воскресенье израильская авиация нанесла удары по более чем 40 населённым пунктам на юге Ливана, включая Набатию. По данным ливанского минздрава, с начала эскалации 2 марта в результате израильских атак погибли 392 человека, ранены 1130 граждан.