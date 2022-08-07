Израиль заявил о достижении целей операции в Газе, но Палестина выдвинула новые условия

Цели операции «Рассвет» в Газе достигнуты, заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид. По его словам, израильские силы вышли на завершающий этап операции.

При этом палестинская группировка «Исламский джихад» (запрещенная в России организация – прим.ред) выдвинула Израилю свои условия прекращения огня. Самым главным из них является требование освободить задержанного лидера Бассама ас-Саади, передает РИА Новости. Кроме того, палестинцы требуют прекращения судебного преследования членов группировки.

Ранее СМИ сообщили, что Израиль согласился пойти на перемирие в секторе Газа по предложению египетской стороны. Вступить в силу перемирие должно сегодня в 20.00.

Конфликт в секторе Газа обострился 5 августа. Израиль начал военную операцию «Рассвет», в ходе которой был убит один из командиров своего военного крыла запрещенного в России «Исламского джихада» Тайсира аль-Джабари. СМИ также сообщали о гибели и ранениях мирных жителей.