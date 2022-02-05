Израиль запретил Латвии, Литве и Эстонии поставлять оружие на Украину

Израиль запретил странам Балтии поставлять на Украину оружие, проданное им Тель-Авивом. Об этом сообщается на портале Breaking Defense.

«Предупреждение Израиля было обосновано тем, что Украина может попытаться заполучить ПТРК „Спайк“», — приводит сообщение РИА Новости.

Данный комплекс имеется в распоряжении у всех прибалтийских республик, однако наиболее разнообразный арсенал принадлежит Латвии. В наличии у нее есть и варианты этих противотанковых систем: LR,LR2, ER и SR.

Согласно источникам портала, данное требование было выдвинуто Латвии, Литве и Эстонии еще в декабре 2021 года. Специалисты полагают, что таким образом Израиль пытается не испортить отношения с Россией.