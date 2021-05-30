Израиль включит Россию в «красную» зону по Covid-19

Израиль включит Россию в список «красных» стран — с максимальным риском по коронавирусу. Таким образом, с 31 мая поездки из Израиля в РФ будут запрещены, за исключением согласованных со специальным комитетом. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в список таких стран входили Украина, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция. С завтрашнего дня перечень пополнится Россией и Аргентиной.

«Комиссия министров по борьбе с коронавирусом путем телефонного голосования утвердила предложение Минздрава о продлении до 13 июня действия ограничений о выезде в „красные“ страны, а именно Украину, Эфиопию, Бразилию, ЮАР, Индию, Мексику и Турцию, а также въезде из этих стран в Израиль», — говорится в заявлении.

Кроме того, все прибывшие из этих стран пассажиры должны будут проходить обязательную изоляцию.